Как пройдет «Летний университет» для белорусских студентов – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

12:24, 28 июня 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ в эти минуты проходит пресс-конференция с ректорами вузов – участников масштабного проекта Союзного государства «Летний университет».

С 4 по 18 июля 2021 года 12 университетов из 7 федеральных округов РФ от Калининграда до Дальнего Востока примут 675 студентов из Беларуси. Свои двери для белорусских студентов откроют Псковский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Сочинский государственный университет и другие ведущие вузы. Координатором проекта в России выступает ПсковГУ.

«Летний университет» – первый масштабный образовательный проект Союзного государства, реализуемый Минобрнауки РФ.

В течение двух недель студенты из Беларуси пройдут обучение по 19 дополнительным уникальным образовательным программам. На каждой из площадок «Летнего университета» для студентов будут проведены образовательные интенсивы, посвященные компетенциям будущего: системному мышлению, IT-компетентности и интеллектуальной гибкости. На площадке каждого университета выступят известные люди, получившие общественное признание в своей профессиональной среде. Все участники проекта «Летний университет» пройдут обучение по программе «Основы социального проектирования». При поддержке наставников и представителей индустриальных партнеров студенты разработают социально ориентированные проекты в профильных сферах.

Участие в пресс-конференции принимают оператор проекта, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая расскажет о масштабе проекта и его целях, а также ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов и многие другие.

Трансляцию пресс-конференции можно также посмотреть в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».