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Политика

Назначены выборы главы Новосокольнического района

Фото ПАИ.

28 июня решением Собрания депутатов Новосокольнического района шестого созыва №170/36 выборы главы Новосокольнического района назначены на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Официальное опубликование решения о назначении выборов запланировано на 30 июня 2021 года.

Новосокольнический район сейчас возглавляет Виталий Соловьев. Он трижды избирался на пост главы района: в 2006 -м, 2011-м и 2016-м годах.

 

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