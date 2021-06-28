Назначены выборы главы Новосокольнического района
28 июня решением Собрания депутатов Новосокольнического района шестого созыва №170/36 выборы главы Новосокольнического района назначены на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Официальное опубликование решения о назначении выборов запланировано на 30 июня 2021 года.
Новосокольнический район сейчас возглавляет Виталий Соловьев. Он трижды избирался на пост главы района: в 2006 -м, 2011-м и 2016-м годах.
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