17 самовыдвиженцев участвуют в выборах в Псковской области

15:28, 01 августа 2025, ПАИ

17 самовыдвиженцев участвуют в сентябрьских выборах в Псковской области, сообщили ПАИ в региональной избирательной комиссии.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.