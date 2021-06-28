Псковичу разрисовали автомобиль в наказание за громкую музыку
Псковичу разрисовали автомобиль в наказание за громкую музыку. Фотографии испорченного транспортного средства размещены в группе «ВКонтакте» «Жесть по-псковски».
Красным баллончиком неизвестный написал на автомобиле: «Спасибо за музыку в 2:00. Благодарные соседи 4-х домов».
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