ФОТОФАКТ: ПсковГУ обзавелся собственной детской площадкой

14:12, 28 июня 2021, ПАИ

В сквере ПсковГУ появилась своя детская площадка. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам пресс-службы вуза, детская площадка станет одним из элементов инфраструктуры ПсковГУ. На территории уже есть воркаут-площадка, ларек с кофе. Сквер станет открытым для псковичей, его может посетить любой желающий.

Специалисты установили, в частности, песочницу, горку и качели. Кроме того, на территории появилась скамейка.