Два года тюрьмы условно получил опочанин за повторную езду в нетрезвом виде

14:53, 28 июня 2021, ПАИ

Житель Опочки приговорен к двум годам лишения свободы условно за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочки.

10 мая в 22:12 26-летний мужчина, ранее судимый по статье 264.1 УК РФ, ехал нетрезвым на мотоцикле по улице Коммунальной и потом по Стадионной в Опочке. Позже его остановили правоохранители.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев.