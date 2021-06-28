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Происшествия

В Опочке женщина едва не сожгла дом своего сожителя

Суд приговорил женщину, совершившую поджог к 1 году и 4 месяцам условно. Фото ysia.ru

23 июня 2021 года в Опочке районный суд вынес приговор женщине, которая решила поджечь своего сожителя. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что между находившейся в состоянии алкогольного опьянения подсудимой и её сожителем в доме, принадлежащем последнему, произошла ссора, после которой женщина вышла покурить на улицу во двор, где у неё на почве личных неприязненных отношений к сожителю возникла идея поджечь дом, принадлежащий сожителю и его малолетней дочери. 
Реализуя свой преступный умысел, направленный на умышленное уничтожение имущества путём поджога, подсудимая, находясь во дворе дома, убедилась, что за её действиями никто не наблюдает, взяла из сарая канистру с бензином, вылила горючее на стену веранды и пол пристройки дома и подожгла их при помощи газовой зажигалки. Стены веранды и пол пристройки дома загорелись. Убедившись, что дом загорелся, подсудимая скрылась с места совершения преступления.

Однако довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку хозяин обнаружил возгорание дома и возникший пожар был потушен сотрудниками пожарно-спасательной части и потерпевшим.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал явку с повинной, поскольку женщина сообщила о совершённом ею преступлении сотрудникам полиции до того, как они выяснили обстоятельства дела. Она активно способствовала расследованию преступления: уже в ходе предварительного расследования рассказала и показала на месте, как и при каких обстоятельствах она совершила поджог.

Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев. Также суд возложил на неё обязанность являться на регистрацию в орган, осуществляющий надзор за поведением условно осуждённых, один раз в месяц для регистрации и не изменять место своего жительства без уведомления этого органа.

Приговор в законную силу не вступил.

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