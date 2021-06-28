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Культура

В XVII областном фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» приняли участи 13 районов Псковской области

Играли скаки, миниатюры, байки, давали кукольные спектакли. Конкурс объеденил все жанры. Фото Бежаницкий Центр Культуры

XVII областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» состоялся, сообщает Бежаницкий районный центр культуры. 

По традиции все четыре дня участники театрального фестиваля встречались на территории музея «Пушкинская деревня» в Бугрово в музее-заповеднике «Михайловское». В этом году было показано 29 спектаклей, среди которых народные сказки, байки, фольклорные и театрализованные игровые программы, кукольные представления, актёрские этюды, моноспектакли, постановки больших и малых форм, которые продемонстрировали самобытность русского языка и национальное своеобразие, остроту народной драмы, фольклор и классику.

Всего в фестивале приняли участие 250 самодеятельных артистов из 13 районов области, из Пскова и Великих Лук. В творческой лаборатории приняли участие 23 руководителя театральных коллективов области. В рамках фестиваля, помимо показов, каждый день участников встречали бугровские русалки, которые приплывали по озеру на лодке, рассказывали о традициях и обрядах на Троицу, а потом провожали всех гостей к деревенской баньке, где проходила презентация банных веников.

Итоги в Бежаницком районе таковы: диплом лауреата получил кукольный театр «Жар птица» (режиссёр Валентина Минина), диплом I степени завоевал Бежаницкий народный театр (режиссёр Екатерина Шатрова).

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