В XVII областном фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» приняли участи 13 районов Псковской области

20:33, 28 июня 2021, ПАИ

XVII областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» состоялся, сообщает Бежаницкий районный центр культуры.

По традиции все четыре дня участники театрального фестиваля встречались на территории музея «Пушкинская деревня» в Бугрово в музее-заповеднике «Михайловское». В этом году было показано 29 спектаклей, среди которых народные сказки, байки, фольклорные и театрализованные игровые программы, кукольные представления, актёрские этюды, моноспектакли, постановки больших и малых форм, которые продемонстрировали самобытность русского языка и национальное своеобразие, остроту народной драмы, фольклор и классику.

Всего в фестивале приняли участие 250 самодеятельных артистов из 13 районов области, из Пскова и Великих Лук. В творческой лаборатории приняли участие 23 руководителя театральных коллективов области. В рамках фестиваля, помимо показов, каждый день участников встречали бугровские русалки, которые приплывали по озеру на лодке, рассказывали о традициях и обрядах на Троицу, а потом провожали всех гостей к деревенской баньке, где проходила презентация банных веников.

Итоги в Бежаницком районе таковы: диплом лауреата получил кукольный театр «Жар птица» (режиссёр Валентина Минина), диплом I степени завоевал Бежаницкий народный театр (режиссёр Екатерина Шатрова).