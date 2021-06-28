Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил механизмы контроля за проведением вакцинации в регионе

Руководителям предприятий и ИП необходимо будет давать информацию о ходе вакцинации в обязательных группах. Фото Afriadi Hikmal/NurPhoto via Getty Images

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в указ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Изменения внесены в целях обязательной вакцинации отдельных групп граждан – об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Согласно указу, организации и ИП, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в постановлении, областные и муниципальные органы, все областные и муниципальные организации обязаны предоставлять сведения о темпах вакцинации своих сотрудников. Информация должна направляться по электронной почте в уполномоченные органы, которые также определены указом, по форме, обозначенной в нормативном акте. Форму можно будет скачать на сайте pskov.ru.

Сведения предоставляются в период до 26 июля 2021 года при вакцинации 60 % работников первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, в период до 16 августа – при вакцинации 60 % работников вторым компонентом двухкомпонентной вакцины.

Уполномоченные органы в течение рабочего дня должны направлять эти сведения в комитет по здравоохранению Псковской области, где в течение трёх рабочих дней будут проверяться сведения по регистру вакцинированных. Уполномоченные органы будут проинформированы о результатах проверки. Еженедельно каждую пятницу эти данные, прошедшие проверку, будут направлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Отметим, что за невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тыс. рублей (или приостановлена их деятельность до 90 суток), на организации – до 500 тыс. рублей (или приостановлена их деятельность до 90 суток). Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредоставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП – до 50 тыс. рублей, организации – до 300 тыс. рублей).

Текст указа размещён на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Будите ли вы смотреть "Прямую линию с Владимиром Путиным"?
Проголосовать >>>

28 июня 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил механизмы контроля за проведением вакцинации в регионе
28 июня 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: обязательная вакцинация

28 июня 2021

Великолукские активисты могут посетить Госдуму
28 июня 2021

Президент РФ подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия
28 июня 2021

Восстановлено электроснабжение еще 484 населенных пунктов Псковской области
28 июня 2021

Свободная масса. Молодые псковичи готовы работать за 1000 рублей в день
28 июня 2021

Половина пользователей сайта ПАИ не одобряют ставки на спорт. Результаты опроса
28 июня 2021

Обязательную вакцинацию 60% сотрудников ввели в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...