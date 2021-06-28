Губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил механизмы контроля за проведением вакцинации в регионе

21:50, 28 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в указ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Изменения внесены в целях обязательной вакцинации отдельных групп граждан – об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Согласно указу, организации и ИП, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в постановлении, областные и муниципальные органы, все областные и муниципальные организации обязаны предоставлять сведения о темпах вакцинации своих сотрудников. Информация должна направляться по электронной почте в уполномоченные органы, которые также определены указом, по форме, обозначенной в нормативном акте. Форму можно будет скачать на сайте pskov.ru.

Сведения предоставляются в период до 26 июля 2021 года при вакцинации 60 % работников первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, в период до 16 августа – при вакцинации 60 % работников вторым компонентом двухкомпонентной вакцины.

Уполномоченные органы в течение рабочего дня должны направлять эти сведения в комитет по здравоохранению Псковской области, где в течение трёх рабочих дней будут проверяться сведения по регистру вакцинированных. Уполномоченные органы будут проинформированы о результатах проверки. Еженедельно каждую пятницу эти данные, прошедшие проверку, будут направлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Отметим, что за невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тыс. рублей (или приостановлена их деятельность до 90 суток), на организации – до 500 тыс. рублей (или приостановлена их деятельность до 90 суток). Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредоставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП – до 50 тыс. рублей, организации – до 300 тыс. рублей).

Текст указа размещён на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.