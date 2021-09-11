От небольшого отделения к крупнейшему кредитору АПК: Псковский филиал Россельхозбанка подводит итоги 15 лет

17:39, 13 сентября 2021, ПАИ

Первый офис Россельхозбанка открылся в Пскове в 2006 году, 15 лет назад. Уже через год в регионе приступили к работе семь новых отделений, в 2008 году – ещё два. 15 лет для банковской сферы – целая вечность. За это время менялись и стратегия, и подход банка к ведению бизнеса, к работе с клиентами. Псковский региональный филиал получил огромный опыт работы не только с физическими лицами, но и с представителями агропромышленного комплекса региона. Филиал сотрудничает с множеством компаний, которые 15 лет назад только начинали свой путь в сельском хозяйстве. Теперь зачастую это огромные агрохолдинги с многомиллионными оборотами. Именно для этой сферы бизнеса Россельхозбанк был и остаётся надёжной опорой в любые времена.

Важные показатели

В числе клиентов банка в регионе порядка 27 тыс. физических лиц, и этот показатель каждый год стабильно растёт на 5-10%. В списке клиентов-юридических лиц – 807 предприятий и предпринимателей.

Кредитный портфель регионального филиала по всем сегментами бизнеса на 1 июня составляет 6,2 млрд рублей, в том числе кредитный портфель юридических лиц – 3,3 млрд рублей, физических лиц – 2,8 млрд рублей.

Начиная с 2009 года РСХБ помог улучшить жилищные условия почти трём тысячам жителям Псковской области, выдав ипотечных кредитов более чем на 3,5 млрд рублей.

Россельхозбанк стал флагманом в реализации программы сельской ипотеки, стартовавшей в 2020 году. В рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий кредит можно получить под ставку в 2,7%. На сегодняшний день объем выданных средств по сельской ипотеке достиг 300 млн рублей, констатировал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«По этому продукту мы получили множество положительных отзывов от жителей Псковской области. Помимо псковичей сельской ипотекой интересовались приезжие из Москвы и Петербурга», - рассказал Дмитрий Алемасов.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий банк также выдаёт кредиты на сумму до 250 тысяч рублей под ставку от 3,25%. Средства можно потратить на ремонт сельского дома, решение вопроса с коммуникациями или дворовыми постройками.

Многомиллионные инвестиции в настоящее

Одинаково интенсивно Россельхозбанк в Псковской области взаимодействует и с небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствам, и с крупными сельхозпроизводителями.

Благодаря кредиту в 900 млн рублей одно из крупнейших в регионе сельхозпредприятий ОАО «Красное знамя» в деревне Насва Новосокольнического района запустило молочно-товарную ферму на 1800 фуражных коров.

За счёт инвестиционных кредитов РСХБ ООО «ПсковАгроИнвест» реконструировало племенной репродуктор на 10 тысяч голов и цех откорма, построило новый репродуктор, приобрело активы МП «Совхоз Шелонский». Это позволило предприятию увеличить поголовье свиней до 70 тысяч. В 2020 году ПсковАгроИнвест при поддержке Россельхозбанка запустил инвестиционный проект на 1900 голов фуражного стада, строительство фермы ведётся в деревне Ажово Псковского района.

«Любой проект, реализуемый в сфере сельского хозяйства, всегда очень важен, – уверен Дмитрий Алемасов. – Во-первых, это работа на инвестиционный климат, на создание налоговой базы, новых рабочих мест и всего того, что за этим тянется».

Соцсети для фермеров

Ситуация с пандемией натолкнула специалистов РСХБ на идею о создании электронных экосистем, которые позволят фермерам взаимодействовать друг с другом, а покупателям с фермерами. Сейчас заказ еды из кафе – обыденность, так почему бы не дать людям возможность так же по интернету, через бесплатное приложение заказать продукты у производителей своего региона, подумали в Россельхозбанке. А фермеры могли бы приобрести у коллег, например, семена, удобрения, взять в аренду технику, инструменты.

Так появились две платформы РСХБ: Своё Родное и Своё Фермерство. Это целый мир российских аграриев: там есть и крупные корпорации, и крестьянско-фермерские хозяйства, в том числе из Псковской области. Чтобы воспользоваться функционалом, достаточно скачать приложение на телефон, выбрать категорию продуктов и сделать заказ. Фермеры после установки приложения должны зарегистрироваться (это бесплатно), и всё, можно начинать торговлю. Удобно и для фермеров, и для покупателей, которым не надо бегать по городу в поисках экологически чистых продуктов.

В расцвете сил

Нынешнее положение дел в Псковском филиале Россельхозбанка Дмитрий Алемасов коротко охарактеризовал как расцвет сил: «многое сделано, многое предстоит».

В 2020 году филиал запустил собственное обновление. В частности, в Великих Луках фактически заново открылся офис Россельхозбанка – в новом месте, с увеличившейся в три раза площадью и штатом. Отремонтировано центральное отделение в Пскове, создан региональный ипотечный центр. В планах – реновация всех банковских офисов в регионе.

Помимо внешних изменений филиал демонстрирует успехи в экономических показателях. В прошлом году Псковский филиал сосредоточился на развитии корпоративного бизнеса. Суммарно по малому и среднему бизнесу принято положительных решений с общим лимитом более 4 млрд рублей. Это позволило вдвое увеличить общий кредитный портфель. По результатам 2020 года филиал вышел на первое место среди финансовых организаций региона по объёмам кредитования клиентов АПК в сегменте малого и среднего бизнеса.

В полтора раза – до 9,9 млрд рублей – вырос портфель депозитов, вновь началась работа по внешнеэкономической деятельности. Произведён рестарт института официальных уполномоченных представителей Россельхозбанка. Сейчас в Псковской области тридцать уполномоченных РСХБ, которые от лица банка могут реализовывать его продукты. Кроме того, на ближайшую перспективу к действующим в районах восьми отделениям запланировано открытие двух представительств банка в Порхове и Опочке. Расширение сети будет продолжаться.

«За 15 лет мы почти в 2,5 раза увеличили штат сотрудников. Только за минувшие полтора года количество специалистов выросло на 15%. Мы продолжаем расширять присутствие в регионе, чтобы у наших клиентов оставалась возможность живого общения», – отметил руководитель Псковского филиала.

Управляющая дополнительным офисом Россельхозбанка №3349/68/01 в Новосокольниках Жанна Кремкова отметила, что в силу размещения в небольшом городе офис банка всегда на виду. «Со всеми нашими клиентами мы общаемся максимально открыто и откровенно, как с близкими людьми, потому что фактически все друг друга знают», – отметила управляющая.

В основном жители Новосокольников приходят в банк, чтобы сделать вклад, взять кредит или осуществить перевод. «Отправляем переводы и в Китай, и в Америку, и в Новую Зеландию, – рассказала Жанна Кремкова. – К нам идут очень охотно и всегда благодарят за взаимодействие. В последнее время у людей появился большой интерес к инвестиционным продуктам: инвестиционное страхование жизни, паевые инвестиционные фонды. Мы объясняем, помогаем разобраться в современных банковских предложениях, рассказываем о портфельном размещении средств. Выдано очень много кредитов по программе сельской ипотеки, только за несколько месяцев этого года сумма превысила 14,4 млн рублей. Общая цифра по ипотеке – 18,1 млн рублей».

Управляющая дополнительным офисом № 3349/68/02 в Бежаницах Ольга Алексеева рассказала, что работает в РСХБ с 2008 года и за это время многое изменилось, в частности, в скорости и качестве обслуживания клиентов. «Банк динамично развивается, у нас появилось много интересных продуктов. Несмотря на то что в районе и Бежаницах проживают всего около 12 тысяч человек, кредитный и депозитный портфель по физлицам демонстрирует устойчивый рост. Это свидетельствует о том, что люди нам доверяют. К тому же мы предлагаем конкурентоспособный продукт и качественное обслуживание», – подчеркнула Ольга Алексеева.

Полезный тандем

Для фермеров и, разумеется, не только для них сотрудники РСХБ буквально становятся личными консультантами: помогают правильно вести документооборот, рассказывают о формировании бухгалтерской отчётности.

«Фермеры учатся у нас, мы – у них. Такой тандем позволяет получить максимальный эффект. Бизнесу интересны наши банковские продукты, к тому же нам доверяют, мы работаем честно и всегда открыты для диалога», – перечислил точки соприкосновения с региональным бизнесом Дмитрий Алемасов.

Россельхозбанк активно сотрудничает с региональным комитетом по сельскому хозяйству и государственному технадзору. «Мы постоянно, что называется, «сверяем часы», проводим с коллегами из комитета, с сельхозпроизводителями встречи, круглые столы, обсуждаем существующую ситуацию. Кроме того, Россельхозбанк участвует в грантовой поддержке фермеров: и начинающих, и действующих, и семейных хозяйств. Я вхожу в конкурсную комиссию по отбору хозяйств, претендующих на гранты. Это, во-первых, позволяет поближе познакомиться с нашими потенциальными заёмщиками, во-вторых, поддержать их в начале пути, чтобы холить и лелеять потом», – отметил руководитель Псковского филиала.

На перспективу перед Псковским филиалом Россельхозбанка стоит задача стать не только стратегическим партнёром для каждого клиента с точки зрения льготного кредитования, но и научить их пользоваться экосистемами, благодаря которым для участников агропромышленного комплекса откроются новые возможности.