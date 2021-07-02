Борщевик на площади 13 га ликвидируют в Борисовичах

14:25, 01 июля 2021, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района ликвидируют борщевик на площади 13 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Работы проводятся между жилым кварталом «Европа» и территорией, где располагается школа и детский сад.

В результате профилактической работы, проведенной отделом муниципального контроля администрации Псковского района с руководителями компаний-застройщиков, ООО «РУСТ» ликвидирует растение путем снятия слоя почвы.