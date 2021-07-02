Новые книги поступили в библиотеки Пскова и Порховского района

15:20, 01 июля 2021, ПАИ

Книжный фонд двух библиотек Псковской области пополнился новыми изданиями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово поступило 3,8 тысяч новых книг различных жанров и направлений литературы. Это стало возможным благодаря победе региона в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации для предоставления средств на создание модельных муниципальных библиотек по федеральному проекту «Культурная среда».

С 5 июля по 30 августа в библиотеке пройдет интерактивная акция, в рамках которой посетители учреждения смогут поделиться своим мнением о прочитанных книгах. Лучшие отзывы будут представлены на выставке «Эту книгу я возьму с собой…».

В Полонской модельной библиотеке в Порховском районе за счет средств национального проекта не только обновлен книжный фонд на сумму более чем 1 млн рублей, но и закуплены компьютеры с сопутствующей оргтехникой, игровые столы, интерактивные мониторы, проектор, а также создана фотозона.