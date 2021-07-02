Кондуктор в Пскове довела ребенка в автобусе до слез

15:41, 01 июля 2021, ПАИ

Утром в Пскове в автобусе №3 кондуктор довела несовершеннолетнего ребенка до слез из-за отсутствия наличных для оплаты проезда, поскольку 1 июля перестали действовать школьные проездные карты для оплаты проезда. Об этом пишет «Комсомольская правда. Псков».

«Кондуктор с фамилией Морякова наругала ребенка из-за того, что у малышки не хватило несколько рублей на проезд. Она не могла расплатиться и школьной картой, так как они с июля оказались не действительны. А кондуктор ее еще и терроризировать стала, что девчушка аж расплакалась. Кто это вообще придумал, что школьник перестает быть школьником в июле?», - рассказала псковичка, пассажирка автобуса.

По словам очевидцев, кондуктор запретила девочке доехать до своей остановки и продолжала ругать ее. Как сообщили псковичи, после очередного недовольства кондуктора в адрес девочки, они сами заплатили за ребенка.

С 7 марта 2021 года в силу вступил Федеральный закон, по которому кондуктор теперь не имеет право высадить несовершеннолетнего безбилетника.