У пациентов Псковского онкодиспансера выявили коронавирус
В отделении реанимации Псковского онкодиспансера у пациентов выявлен COVID-19. Проведение плановых операций временно приостановлено, пишет официальный Telegram-канал региона.
Коронавирус выявили у пациента в отделении реанимации, а также у двух контактировавших с ним пациентов. ПЦР-тест показал положительный результат.
Так как пациенты находятся в отделении реанимации после проведённых операций, отделение переводится в «красную зону» и закрывается – пока до понедельника.
«Мы приостановили проведение больших операций, пока в отделении развёрнута «красная зона». Дальше будем действовать по ситуации. Если ковидных пациентов можно будет перевести из отделения реанимации в другие отделения или переместить в инфекционную больницу, то сразу же возобновим проведение операций», - отметил главврач учреждения Александр Юров.
Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование, отрабатывают круг контактных лиц. Из контактировавших с больными сотрудников онкоцентра на данный момент заражённых коронавирусом не выявлено.
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