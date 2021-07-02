У пациентов Псковского онкодиспансера выявили коронавирус

17:10, 01 июля 2021, ПАИ

В отделении реанимации Псковского онкодиспансера у пациентов выявлен COVID-19. Проведение плановых операций временно приостановлено, пишет официальный Telegram-канал региона.

Коронавирус выявили у пациента в отделении реанимации, а также у двух контактировавших с ним пациентов. ПЦР-тест показал положительный результат.

Так как пациенты находятся в отделении реанимации после проведённых операций, отделение переводится в «красную зону» и закрывается – пока до понедельника.

«Мы приостановили проведение больших операций, пока в отделении развёрнута «красная зона». Дальше будем действовать по ситуации. Если ковидных пациентов можно будет перевести из отделения реанимации в другие отделения или переместить в инфекционную больницу, то сразу же возобновим проведение операций», - отметил главврач учреждения Александр Юров.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование, отрабатывают круг контактных лиц. Из контактировавших с больными сотрудников онкоцентра на данный момент заражённых коронавирусом не выявлено.