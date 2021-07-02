Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Совет ректоров СЗФО призвал студентов и сотрудников вузов сделать прививку от COVID-19

30 июня на заседании совета ректоров Северо-Западного федерального округа была принята резолюция, касающаяся вакцинации от коронавируса сотрудников и студентов вузов.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Совет ректоров СЗФО, в состав которого входит ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, призвал всех преподавателей, сотрудников и обучающихся вузов Северо-Западного федерального округа пройти вакцинацию от COVID-19 в самое ближайшее время. В резолюции отмечается, что Совет в своём решении поддержал обращение Президиума Российской Академии Наук к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.

«Утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям», - говорится в обращении.

В ПсковГУ преподаватели и сотрудники начали активно записываться на прививку. В июле несколько дней будет работать пункт вакцинации. 
«Мы работаем над тем, чтобы к началу нового учебного года все прошли вакцинацию и работали в нормальном режиме. Университет несёт ответственность за жизнь и здоровье студентов и сотрудников. Мы относимся к этому сознательно», - отметила член Совета ректоров СЗФО, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

В Минобрнауки накануне заявили, что сотрудникам подведомственных учреждений нужно будет пройти вакцинацию от коронавируса до 25 августа. Тех, кто не болел COVID-19 последние полгода и не привился при отсутствии медотвода, могут отстранить от работы. Кроме того, в ведомстве отметили, что при заселении студентов в общежития вузы вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Часто ли задерживаетесь на работе?
Проголосовать >>>

02 июля 2021

В Псковской области 133 новых подтверждённых случая коронавирусной инфекции за сутки
02 июля 2021

О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
01 июля 2021

Вокальный коллектив Жижицкого ДК съездил на гастроли в Тверскую область
01 июля 2021

В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко
01 июля 2021

Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
01 июля 2021

В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги

01 июля 2021

Александр Козловский поможет детскому реабилитационному центру Великих Лук
01 июля 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: кинофестиваль «Западные ворота»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...