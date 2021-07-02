Совет ректоров СЗФО призвал студентов и сотрудников вузов сделать прививку от COVID-19

17:30, 01 июля 2021, ПАИ

30 июня на заседании совета ректоров Северо-Западного федерального округа была принята резолюция, касающаяся вакцинации от коронавируса сотрудников и студентов вузов.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Совет ректоров СЗФО, в состав которого входит ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, призвал всех преподавателей, сотрудников и обучающихся вузов Северо-Западного федерального округа пройти вакцинацию от COVID-19 в самое ближайшее время. В резолюции отмечается, что Совет в своём решении поддержал обращение Президиума Российской Академии Наук к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.

«Утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям», - говорится в обращении.

В ПсковГУ преподаватели и сотрудники начали активно записываться на прививку. В июле несколько дней будет работать пункт вакцинации.

«Мы работаем над тем, чтобы к началу нового учебного года все прошли вакцинацию и работали в нормальном режиме. Университет несёт ответственность за жизнь и здоровье студентов и сотрудников. Мы относимся к этому сознательно», - отметила член Совета ректоров СЗФО, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

В Минобрнауки накануне заявили, что сотрудникам подведомственных учреждений нужно будет пройти вакцинацию от коронавируса до 25 августа. Тех, кто не болел COVID-19 последние полгода и не привился при отсутствии медотвода, могут отстранить от работы. Кроме того, в ведомстве отметили, что при заселении студентов в общежития вузы вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод.