Более 7 тысяч псковичей могут получить выплату новых пособий

17:44, 01 июля 2021, ПАИ

Пенсионный фонд приступил к приему заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПФР.

Управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова отметила, что подать заявление жители региона могут на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

По предварительным данным в настоящее время ожидаемое количество обращений с заявлениями на выплату составляет более 7,2 тыс. человек. Выплаты будут предоставляться отцу или матери, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 8–17 лет (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родителям, или законным представителям ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

Кроме того, выплаты положены женщинам, вставшим на учет в больницу в ранние сроки беременности (от 6 до 12-й недели беременности включительно).

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5889,5 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11779 рублей), а выплата беременной женщине – 6395,0 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12790 рублей).