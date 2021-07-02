«Главная тема с Надеждой Назаренко»: кинофестиваль «Западные ворота»

20:28, 01 июля 2021, ПАИ

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Сегодня в выпуске самое важное о кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт в Пскове в конце июля, и эксклюзивное интервью с генеральным продюсером Эдуардом Пичугиным.