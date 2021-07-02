В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко

23:04, 01 июля 2021, ПАИ

Сегодня в администрации Бежаницкого района состоялось поздравление с юбилеем почётного гражданина района Татьяны Леоновны Иваненко. Об этом Псковскому агентству информации рассказал корреспондент районной газеты «Сельская новь».

В церемонии принял участие районный глава Сергей Михеев, который вручил одному из лучших и опытных педагогов-ветеранов цветы и приветственный адрес главы района и председателя районного Собрания депутатов.

С особой датой Татьяну Леоновну также поздравили первый заместитель главы администрации района Елена Иванова, начальник отдела образования Лариса Горохова, представители районного отдела образования.

Более 40 лет она проработала учителем начальных классов в Бежаницкой школе. Много педагогических вершин достигла за эти годы, имеет заслуженные награды и почётные звания: «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник просвещения», медаль «За трудовую доблесть».

«Ваш многолетний, честный и добросовестный труд заслуживает самой высокой оценки Учителя с большой буквы!» – отметил глава района Сергей Михеев.