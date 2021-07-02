На 30% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в первом полугодии

09:58, 02 июля 2021, ПАИ

По итогам первого полугодия 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено порядка 68 млн пассажиров, что на 30 % превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

От общего количества 60,1 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+28 %), 7,6 млн – пассажиры дальнего следования (+53,7 %). Пассажирооборот по итогам полугодия вырос на 45,5 % и составил более 7,5 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 2,2 млрд пасс-км (+29 %), в дальнем следовании – 5,3 млрд пасс-км (+53,7 %).

В июне 2021 года на Октябрьской железной дороге перевезено 14,6 млн пассажиров, что на 67 % выше уровня июня 2020 года. Из них в пригородном сообщении объём отправленных пассажиров вырос на 58 % (с 8,1 млн до 12,8 млн), в дальнем следовании – в 2,8 раза (с 629 тысяч до 1,8 млн).

Пассажирооборот в июне составил 1,8 млрд пасс-км, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 57 % (с 321 млн пасс-км до 504 млн пасс-км), в дальнем следовании – в три раза (с 430 млн пасс-км до 1,3 млрд пасс-км).