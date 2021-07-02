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Результаты дорожных работ по новому ГОСТу в Дновском районе оценили Александр Котов и Михаил Шауркин

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и глава Дновского района Михаил Шауркин оценили результат ремонтных работ на трассе Дедовичи – Дно – Костыжицы у деревни Выскодь. В этом году за счёт средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) восстанавливается более 8 км дорожного полотна до деревни Гаврово, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Основные ремонтные работы, по словам представителя подрядной организации «Буер» Андрея Лукина, на сегодняшний день завершены – на 100% выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, съездов, автобусных остановок. «Остаётся установить новые автопавильоны – они заказаны, мы ждём поставку, выполнить планировку откосов и завершить укрепление обочин. После этого нанесём современную разметку: по оси будет термопластик, по краям краска», - рассказал Андрей Лукин.

Ремонт автодороги, соединяющей два райцентра, продолжается третий год. Уже известно, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству планирует контракты и на предстоящую трёхлетку, что позволит полностью обновить трассу. В Дедовичском районе работы уже завершены, с прошлого года подрядчик перешёл на территорию Дновского.

Дорога, по признанию и подрядчика, и главы района, до ремонта была в неважном состоянии, что и позволило ей попасть в проект БКД ещё в 2019 году. «Раньше на хороших машинах многие предпочитали ехать в Дедовичи через Порхов, хотя расстояние выходило в 1,5 раза больше», - отметил Михаил Шауркин.

С этого года ремонт трассы проходит с использованием асфальта по новому ГОСТу, для его производства завод в Нестрино был модернизирован. «Это первый объект, где мы использовали новые смеси. Тут было даже целое научное сопровождение из Санкт-Петербурга – все очень щепетильно изучали результат», - рассказал Андрей Лукин. В итоге лаборатория Псковавтодора дала по объекту заключение о полном соответствии качеству.

«Молодцы на самом деле, - похвалил работу подрядчика Александр Котов. – Приятно посмотреть. Впечатления самые лучшие. До конца доделаете, и вообще будет замечательно. Единственно, большой недостаток бывает у многих – «пьяные» знаки и указатели. Надеюсь, здесь всё будет благополучно». Ранее спикер уже высказывал такие замечания в адрес подрядчиков во время круглого стола, посвящённого ремонту автодорог в Псковской области.

Андрей Лукин в ответ сообщил, что на ремонтируемом участке заказчик Псковатодор принял решение выполнять эти виды работ самостоятельно – не включил в госконтракт и будет выполнять силами своего филиала.

При этом представитель компании «Буер» подчеркнул, что работа с объектами нацпроекта помогла серьёзно «подтянуться» в уровне качества многим дорожным организациям, в частности, благодаря серьёзному контролю за выполнением работ. «Это был стимул для развития всех организаций, хотя кто-то при этом не смог идти в ногу со временем. Очень знаковый для области национальный проект. Региону повезло», - добавил Андрей Лукин.

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