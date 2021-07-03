ЕР направит кабмину инициативы экспертов по программе постковидной реабилитации

17:27, 02 июля 2021, ПАИ

«Единая Россия» направит в правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусом обсудили на площадке «Единой России». Свои предложения по повышению эффективности такой реабилитации озвучили ведущие эксперты в области здравоохранения.

Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», - сказал Денис Проценко.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца и имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда.

«В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор «Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Ирэна Погонченкова.

«Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан», - считает она.

Главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко подчеркнула, что существуют и инфраструктурные проблемы — в России принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Хотя первый же этап должен начинаться уже в стационаре.

«Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом», - сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи. «Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям», - подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов (фракция «Единой России»). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые «Чемоданы здоровья» — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

«Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро», — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют» и по сути весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

«Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года», — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих считает, что реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, крайне важна. По его словам, особенно, если они имеют хронические заболевания или приобретенную патологию. Бывают случаи, когда у человека помимо коронавирусной инфекции обнаруживаются еще три-четыре хронических заболевания. Тогда процесс выздоровления проходит сложнее и дольше. Сейчас еще мало данных о том, как ковид влияет на организм при различных хронических заболеваниях. Однако точно можно сказать, что реабилитация таким пациентам необходима.

«Существует практика, когда больных после перенесенного инфаркта миокарда отправляют в санатории. Было бы целесообразно и пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, после обследования направлять в профильные санатории для реабилитации», - сказал Дитрих.

На съезде «Единой России» 19 июня президент РФ Владимир Путин поручил партии и правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.