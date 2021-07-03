В Великолукский район прибыл передвижной ФАП для вакцинации населения

18:44, 02 июля 2021, ПАИ

В Великолукском районе всё активнее набирает обороты кампания по вакцинации жителей от коронавируса, сообщают корреспонденты районной газеты «Наш путь».

2 июля прививку от этого чрезвычайно опасного и коварного заболевания смогли сделать жители деревни Липец Лычевской волости. В населённом пункте работали специалисты передвижного ФАПа.

«Хочется выразить огромную благодарность замечательным фельдшерам Наталье Анатольевне Кухаревой и Татьяне Николаевне Кузнецовой за их профессионализм и чуткий подход к каждому!» – обратилась в газету «Наш путь» глава Лычевской волости Любовь Васильевна Никифорова, отметив, что жители Лычевской волости прививаются очень охотно и с большим энтузиазмом. «Одним словом, молодцы!» – резюмировала Любовь Никифорова.

Кроме того, в этот же день в деревне Липец у специалистов передвижного ФАПа сделала прививку глава Пореченской волости Надежда Анатольевна Удовиченко.

«Прививка от коронавируса – это очень важный шаг, который должен сделать каждый из нас, кто заботится о своём здоровье и здоровье окружающих. Ведь вакцинация – единственный способ остановить пандемию и вернуться к привычной жизни!» – подчеркнула Надежда Анатольевна, а затем поблагодарила фельдшеров передвижного ФАПа и всех тех жителей Великолукского района, которые уже вакцинировались, а значит, внесли свой вклад в победу над коронавирусом.