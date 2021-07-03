Александр Котов – о парке курорта «Хилово»: Надо определиться, что является предметом охраны

20:28, 02 июля 2021, ПАИ

Состояние парковой территории санатория «Хилово» осмотрел в ходе рабочей поездки председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Такая необходимость возникла после обращения руководства лечебно-профилактического учреждения и последующего обсуждения на площадке регионального парламента: в 1996 году зелёная зона курорта была включена в перечень памятников садово-паркового искусства и поставлена под охрану, установленные ограничения жёстко регламентируют деятельность учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Татьяна Бергер показала спикеру план с границами санитарной зоны, на которую в 2001 году были нанесены все объекты, деревья и парковые элементы. На эту же схему попала прилегающая территория. По информации руководителя учреждения, старинные деревья могли сохраниться за рекой – этот участок не относится к санаторию и сейчас находится в запущенном состоянии, единичные примеры могут встречаться и в общем зелёном массиве курорта, но преобладающая его часть точно посажена в послевоенные годы.

«В описании 1932 года указаны два имения Корсаковых и Балавинских, окружённых садами, – не было на тот момент парковой зоны», – аргументировала Татьяна Бергер и привела в качестве доказательства копию послереволюционного снимка с усадебным домом и незначительными насаждениями вокруг. «Деревья сажал и прокладывал аллеи после войны садовник Горшков, работавший в санатории. Давайте пройдём и посмотрим всё», – предложила руководитель.

«Судя по тому, что мы увидели, в парке есть единичные старые деревья, но возраст их определить сложно – для этого нужны специалисты», – поделился впечатлениями после осмотра Александр Котов. При этом спикер отметил, что парк в Хилове большой и ухоженный, однако историческая планировка в нём на первый взгляд не просматривается.

Решением областного Собрания от 1996 года под охрану попала территория курорта размером 10 гектаров: это более четверти земельного участка «Хилово». Всего в перечень включено 78 объектов размером от 50 аров до 100 гектаров. В нём соседствуют Старые Липы, Лямоны и Холомки, Щиглицы и Алтун, усадебные парки в Халахальне, Быстрецове и Гаврах. Требования к сохранению территорий предусмотрены достаточно строгие – во всех перечисленных парках запрещено строительство, не связанное с их охраной и реконструкцией, нарушение почвенного покрова и даже посадка новых деревьев и кустарников без плана реконструкции. Отмечается, что парки включены в научно обоснованных границах, но обоснования в приложениях отсутствуют.

«Необходимо определиться с границами памятника, уточнить, что именно является предметом охраны и насколько адекватны ограничения тому, что сохранилось до наших дней. Сейчас мы видим единичные отдельно стоящие деревья, но нет комплекса, нет оформленного парка с исторической планировкой. Вопрос, действительно ли мы охраняем парк в значении элемента садово-пакового искусства XIX века, – поделился выводами Александр Котов. – Думаю, в ближайшее время совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия мы решим, каким образом будем действовать дальше. Фактически наша задача сейчас заключается в том, чтобы, безусловно, сохранить весь парк и в особенности те деревья, которые имеют достаточно большой возраст и историческую ценность, а кроме того, выработать такое решение, которое впишется в рамки действующего законодательства и позволит санаторию развиваться».

Спикер подчеркнул, что если деревья старинного парка в Хилове сохранились, то в первую очередь благодаря должному уходу сотрудников санатория, и именно лечебно-профилактическое учреждение более, чем кто-либо, заинтересовано в поддержании зелёных насаждений в хорошем состоянии.

Напомним, ранее руководство курорта обратилось в областное Собрание депутатов за помощью: в планах санатория – реконструкция здания питьевой галереи, а в более далёкой, но реальной перспективе – строительство новых корпусов, предусмотренных ещё десятилетия назад.