В Пушкиногорском районе обсудили программы празднования Дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города

22:57, 02 июля 2021, ПАИ

В администрации Пушкиногорского района состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию Дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили корреспонденты газеты «Пушкинский край» со ссылкой на районную администрацию.

Участники совещание рассмотрели предложения о включении в план празднования 12 июля мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации.

Предложено включить в план традиционное возложение цветов и венков к братским воинским захоронениям, автопробег, концерт в онлайн-режиме, проведение спортивных мероприятий, включающих футбольный турнир, легкоатлетическую эстафету, стритбаскет (уличный баскетбол), обновление Доски почёта Пушкиногорского района с вручением памятных дипломов лучшим сотрудникам предприятий, организаций и учреждений района, проведение конкурса детских рисунков, соревнования по ориентированию на местности и другие мероприятия.

Список событийных акций будет окончательно рассмотрен и утверждён на следующем заседании.