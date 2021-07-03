В Пушкиногорском районе обсудили программы празднования Дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города
В администрации Пушкиногорского района состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию Дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили корреспонденты газеты «Пушкинский край» со ссылкой на районную администрацию.
Участники совещание рассмотрели предложения о включении в план празднования 12 июля мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации.
Предложено включить в план традиционное возложение цветов и венков к братским воинским захоронениям, автопробег, концерт в онлайн-режиме, проведение спортивных мероприятий, включающих футбольный турнир, легкоатлетическую эстафету, стритбаскет (уличный баскетбол), обновление Доски почёта Пушкиногорского района с вручением памятных дипломов лучшим сотрудникам предприятий, организаций и учреждений района, проведение конкурса детских рисунков, соревнования по ориентированию на местности и другие мероприятия.
Список событийных акций будет окончательно рассмотрен и утверждён на следующем заседании.
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