Александр Котов: Обеспечить порядок на дорогах – значит сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов

10:16, 03 июля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и 85-летием со дня образования ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что 3 июля 1936 года приказом народного комиссара внутренних дел СССР было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции. На ведомство были возложены задачи борьбы с авариями и «хищническим использованием транспорта», «наблюдение за подготовкой и воспитанием водительских кадров» и «количественный и качественный учёт автопарка». По сути, функции Госавтоинспекции за прошедшие десятилетия не изменились, но условия их выполнения из-за возросшей интенсивности дорожного движения и высокого уровня автомобилизации стали куда более напряжёнными, отметил спикер.

«Работа автоинспектора сопряжена с огромной ответственностью: обеспечить порядок на дорогах – значит сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов. Конечно, добиться снижения аварийности только силами Госавтоинспекции невозможно: для того чтобы наши дороги стали по-настоящему безопасными, нужны скоординированные усилия государства, общественных институтов и самих граждан. Мы идём в этом направлении, и я очень надеюсь, что работы по фиксированию дорожно-транспортных происшествий у сотрудников ГИБДД с каждым годом будет становиться всё меньше, а взаимного уважения всех без исключения участников дорожного движения – больше», – отметил Александр Котов и поблагодарил всех, кто добросовестно и профессионально выполнял и выполняет свой долг.