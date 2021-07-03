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Спорт

Ралли «900 озёр» проходит в Псковской области

Фото: Федерации автоспорта Псковской области

В Псковской области проходит ралли «900 озёр» – 9-й этап Кубка России и 6-й этап 10-го чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации автоспорта.

В ралли участвуют 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска, Калининграда, Перми, Нижнего Новгорода, Ярославля, Петрозаводска, Комсомольска-на-Амуре.

Общая протяженность трассы составляет 278,45 километра, из них 83,52 километра – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

Отметим, что на первом скоростном участке четыре экипажа вылетели с трассы, гонщики не пострадали.

Финиш ралли состоится в 19:00 в Опочке. Награждение победителей пройдёт в 21:00.

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