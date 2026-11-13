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Спорт

Футбольные школы Псковской области не вошли в топ-5 СЗФО по итогам года

Футбольный клуб «Псков» и великолукская спортшкола «Экспресс» остались за пределами первой пятёрки рейтинга школ Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам года. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ПАИ

Клуб «Псков» в рейтинге поделил шестое место с петрозаводской спортшколой, а «Экспресс» занял девятую строчку. Псковичи отстали от лидера рейтинга «Череповца» на четыре балла. Второе место занял петербургский «Кировец-Восхождение». Замкнул тройку лидеров новгородский «Электрон».

Рейтинг оценивает работу спортшколы по шести направлениям: «Спорт», «Лицензирование и менеджмент», «Медиа», «Маркетинг», «Управление» и «Дисциплина». Псковичи получили хорошие оценки в «Медиа», «Маркетинге» и «Управлении», но заработали всего два балла из пяти по направлению «Спорт». У «Экспресса» низкие оценки по направлениям «Спорт» и «Дисциплина», а также худший балл в «Лицензировании и менеджменте».

Для обеих школ нынешний результат стал снижением по сравнению с предыдущими сезонами. Три года подряд до этого ФК «Псков» занимал второе место в рейтинге, а «Экспресс» по сравнению с прошлым годом потерял ещё одну позицию. При этом ещё в 2024 году великолучане входили в четвёрку лидеров.

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