Воспитанница ФК «Псков» Анастасия Кривошей стала победительницей первенства России

13:08, 13 ноября 2026, ПАИ

Воспитанница футбольного клуба «Псков» Анастасия Кривошей в составе подмосковного УОР «Мастер-Сатурн» стала победительницей первенства России по футболу среди девушек до 18 лет (ЮФЛ-девушки Ю-18). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского клуба.

Торжественная церемония награждения команды-победителя прошла 11 ноября в Егорьевске.

Анастасия Кривошей пополнила состав «Мастер-Сатурна» в начале сентября 2026 года, перейдя из ФК «Псков». Свои первые шаги в большом футболе она сделала в Пскове под руководством тренеров Андрея и Елены Колышевых.