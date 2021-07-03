Жара до +29 градусов прогнозируется в Псковской области 4 июля
4 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +10 до +15 градусов, днём – от +24 до +29.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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