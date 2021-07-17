Международный день змеи отмечается 16 июля

07:01, 16 июля 2021, ПАИ

16 июля отмечается Международный день змеи, сообщает calend.ru.

Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им.

Если в христианском мире змея ассоциируется с тайными недобрыми замыслами, искушением, предательством, то на Востоке змея была и остаётся символом мудрости. Во многом такие представления обусловлены тем, что народы стран Азии за тысячелетия научились жить рядом с большим числом разных ядовитых и неядовитых (общая доля которых более многочисленна) змей, имея возможность осознавать, что поведение этого животного диктуется его строением и средой обитания, а также способом питания.

Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определённых правил при нахождении в местах обитания этих животных.

Учёные-серпентологи напоминают, что змеи являются естественным регулятором численности многих грызунов, которые в свою очередь могут быть как просто вредителями сельскохозяйственных культур, припасов, так и разносчиками заболеваний. Яд змей используется в медицине в составе болеутоляющих средств и противовоспалительных препаратов.