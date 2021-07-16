Пять автомобилей горели в Псковской области

09:56, 16 июля 2021, ПАИ

Пять автомобилей горели в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

15 июля около 11:00 в Печорах сгорел автомобиль «Нива Шевроле». В тот же день в Пыталово сгорел «Мерседес Спринтер». Предположительная причина пожара - неисправность в системе механизмов и узлов транспортных средств.

Около 21:00 у дома №8 на улице Байкова в Пскове огонь повредил моторный отсек автомобиля «Пежо» на площади 0,5 квадратных метра. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке. По той же причине 16 июля около 2 часов ночи сгорел автомобиль ВАЗ-2109 в деревне Череха Псковского района.

В ночь на 16 июля у дома №29 на Октябрьском проспекте в Пскове горел автомобиль «Ауди 100». Огонь повредил лакокрасочное покрытие крыла заднего правого колеса и салон автомобиля.