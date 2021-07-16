Росгвардия помешала псковичу украсть спиртные и прохладительные напитки

17:43, 16 июля 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного и прохладительных напитков, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

15 июля в 18:37 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога»

Росгвардейцы прибыли на место и задержали 39-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные и прохладительные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.