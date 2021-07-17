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Общество

В Пскове обсудили подготовку наблюдения за выборами

Тему региональной политической конкуренции на предстоящих выборах в продолжение обсуждения доклада Фонда исследования проблем демократии по анализу политической конкуренции в России затронули участники круглого стола «Наблюдение в единый день голосования – 2021», на котором эксперты обсудили организацию наблюдения, в том числе видеонаблюдения, а также опыт работы многодневного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Общественной палаты Псковской области.

Представители Общественной палаты региона отметили, что, если основывываться на опыте прошлого года, как рост конкуренции партий, так и развитие системы общественного наблюдения в Псковской области сегодня являются положительной тенденцией, основанной на конструктивном взаимодействии и взаимном уважении всех сторон избирательного процесса.

Участниками дискуссии стали представители избирательных комиссий всех уровней, руководители региональных политических партий Псковской области, представители СМИ, эксперты, Общественная палата Псковской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она отметила важность встречи и подчеркнула, что необходимо организовать наблюдение за выборами таким образом, «чтобы в достоверности результатов никто не сомневался».

«Важно активно вовлекать в процесс наблюдения за выборами сторонников и членов всех партий. Мы заинтересованы в том, чтобы наблюдательский корпус политических партий и самовыдвиженцев увеличивался», – сказала Элла Памфилова.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила, что более 200 тысяч общественных наблюдателей уже обучили к проведению выборов в сентябре. «Граждане хотят быть причастными к процессу выборов, мы это видим по динамике прироста общественных наблюдателей», – заметила она.

Затем слово передали члену ЦИК России Игорю Борисову. Он, в частности, напомнил, что голосование в 2021 году будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. При этом видеотрансляция начнётся за один день до голосования, 16 сентября.

«Призываем избирателей обратить внимание на новый инструмент голосования заранее, проверить, всё ли видно, есть ли необходимый обзор. Давайте определим это заранее и спокойно, чтобы 18-го числа не выяснилось, что камера смотрит не туда», – подчеркнул он.

Выявление фейковой информации и её опровержение в дни голосования станут одними из наиболее приоритетных задач Центра управления регионом. Об этом сообщила руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева. Кроме того, управление будет содействовать осуществлению информационного сопровождения избирательных кампаний.

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