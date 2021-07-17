Очередной жаркий день ожидает псковичей 17 июля
17 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области: ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус. Атмосферное давление низкое.
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