Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Андрей Маковский: Предстоящие выборы будут прозрачными и честными

«Предстоящие выборы будут прозрачные и честные. Кроме того, увеличение количества дней голосования ни каким образом не сказывается на качестве», – заявил заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского областного совета профсоюзов, кандидат политических наук Андрей Маковский. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации решение президента проводить голосование на ближайших выборах с 17 по 19 сентября.

Андрей Маковский подчеркнул, что трехдневное голосование – это необходимость, которая связана с распространением коронавирусной инфекции. «Три дня – это оптимальное время для голосования. Не будет очередей на избирательных участках, выездные избирательные комиссии смогут объехать всех желающих. Это правильное решение», – уверен он.

Также собеседник агентства сообщил, что поддерживает электронное голосование и возможность принять участие в выборах по почте, как это сейчас происходит в США и большинстве европейских стран.

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 июля 2021

Михаил Швыдкой: Ориентация на молодёжь — правильное направление деятельности
16 июля 2021

13-й округ и «красная зона». Очередной выпуск «Псковского телеграма»
16 июля 2021

Трёхдневное голосование повышает возможность отдать свой голос – Людмила Алиева
16 июля 2021

22-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
15 июля 2021

Валентина Понизовская: Трёхдневное голосование – это удобно для избирателей
15 июля 2021

Депутаты гордумы согласовали назначение Бориса Елкина на должность первого замглавы администрации Пскова
15 июля 2021

Началась 54-я сессия Псковской гордумы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 июля 2021

Олег Брячак не сомневается в легитимности предстоящих выборов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...