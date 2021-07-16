Андрей Маковский: Предстоящие выборы будут прозрачными и честными

14:53, 16 июля 2021, ПАИ

«Предстоящие выборы будут прозрачные и честные. Кроме того, увеличение количества дней голосования ни каким образом не сказывается на качестве», – заявил заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского областного совета профсоюзов, кандидат политических наук Андрей Маковский. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации решение президента проводить голосование на ближайших выборах с 17 по 19 сентября.

Андрей Маковский подчеркнул, что трехдневное голосование – это необходимость, которая связана с распространением коронавирусной инфекции. «Три дня – это оптимальное время для голосования. Не будет очередей на избирательных участках, выездные избирательные комиссии смогут объехать всех желающих. Это правильное решение», – уверен он.

Также собеседник агентства сообщил, что поддерживает электронное голосование и возможность принять участие в выборах по почте, как это сейчас происходит в США и большинстве европейских стран.

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.