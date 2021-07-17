Псковичи помогли зоозащитникам подготовиться к отключению воды 17 июля

15:00, 16 июля 2021, ПАИ

На просьбу зоозащитников «Шанса» помочь подготовиться к суткам без водоснабжения, которое ожидается 17 июля по всему Пскову, откликнулись жители города, а также актриса театра и кино Юлия Пересильд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры приюта.

Запасти воду на питье для собак сотрудники приюта смогут, наберут все возможные емкости. Но для приготовления каши и последующей отмывки бака, мисок потребуется слишком большой объем воды. Подготовить его в условиях приюта невозможно.

Было принято решение на сутки отказаться от приготовления каши и покормить население «Шанса» сухим и влажным кормом. Для 200 собак приюта потребуется 7 больших мешков сухого корма. Благодаря пожертвованиям жителей сегодня удалось купить достаточный запас, чтобы завтра, в день отключения воды, обеспечить должным питанием всех подопечных приюта «Шанс».

Кроме того, неожиданным и приятным подарком для приюта стали семь мешков сухого корма Royal canin club от актрисы театра и кино Юлии Пересильд.

Коллектив приюта выражает признательность всем, кто оказал финансовую помощь в этом вопросе, а также привозил сухой корм и консервы. «Это большое счастье - жить в городе, где столько неравнодушных людей, готовых помогать и поддерживать в трудную минуту», - отметили в «Шансе».