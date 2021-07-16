Мошенники похитили у псковичей более 5,5 миллионов рублей

16:51, 16 июля 2021, ПАИ

Два жителя Пскова после общения с мошенниками лишились более 5,5 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления УМВД России по Псковской области.

Мошенники неоднократно звонили 40-летней псковичке. Они представлялись банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов. Добившись доверия женщины, под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита они украли с ее счета 1,5 миллиона рублей. После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело.

А другому 52-летнему псковичу позвонил незнакомец, представившийся финансовым консультантом. Он предложил заработать деньги на брокерской платформе. После проигрышей на бирже пскович потерял более 4 миллионов рублей. Сейчас по делу ведется расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

В полиции попросили псковичей быть предельно осмотрительными и не поддаваться на уловки злоумышленников, кем бы они не представлялись.