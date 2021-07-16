Почти семь лет проведёт в колонии убийца из Куньинского района

15:59, 16 июля 2021, ПАИ

Почти семь лет проведёт в колонии убийца из Куньинского района. Великолукский районный суд рассмотрел дело об убийстве в деревне Кожино.

Как сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области, в ночь с 1 на 2 июня 2020 года подсудимый вместе со своими знакомыми распивал спиртное.

Между мужчинами произошла ссора, во время которой подсудимый взял в руки хранившееся за диваном в доме незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в одного из участников конфликта. Пострадавший умер на месте.

Приговором суда убийца признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в размере миллиона рублей.