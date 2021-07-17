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Общество

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции

Tele2 предложила выгодные условия общения на отдыхе в Турции. Это направление стало самым популярным у клиентов компании. При звонках из Турции в Россию на номера Tele2 минуты будут расходоваться из пакета, включенного в тариф.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в этот период стала Турция. В топ-10 стран вошли Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Китай, Черногория, Кипр, Германия. Страны СНГ традиционно в числе популярных – их жители работают в России и уезжают домой на летние каникулы, где продолжают пользоваться связью Tele2.

Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL». Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

«В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета. Наши клиенты делятся впечатлениями о поездке с родными и близкими, звоня домой без дополнительных трат. Теперь можно просто наслаждаться путешествием, а о связи позаботится Tele2», – отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Накануне поездки Tele2 рекомендует своим клиентам воспользоваться предложениями, которые помогут сэкономить на связи за границей. Клиенты настолько привыкли к мобильным приложениям, мессенджерам и социальным сетям, что не готовы ограничивать себя в доступе к ним за рубежом. Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. Особенность услуги в том, что абонентская плата списывается со счета только в случае выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата не взимается. Когда в путешествии нужно оставаться на связи 24/7 и часто отвечать на звонки, будет полезным подключить опцию «Разговоры без границ». Для туристов, кому важно быть онлайн даже в дороге, доступны услуги роуминга на воздушных и морских круизных судах.

Перед поездкой за рубеж, оператор советует также отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора tele2.ru, бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7-951-520-06-11.

С подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

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