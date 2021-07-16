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Экономика

Псковская область получит 9,2 млрд рублей на реструктуризацию коммерческих кредитов

Псковская область получит 9,2 млрд рублей на реструктуризацию коммерческих кредитов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Эти средства региону дадут под 0,1 %, в то время как ставка по действующим кредитам – от 5 до 7,5 %. «Это позволит экономить 300-400 млн рублей в год, и в целом повышает экономическую стабильность региона», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за такое решение.

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