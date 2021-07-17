«Псковская сводка», выпуск № 10

17:02, 17 июля 2021, ПАИ

Десятый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 17 июля, в 17:00.

Выпуски проекта выходят еженедельно по субботам на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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