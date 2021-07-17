Ещё один пункт вакцинации от COVID-19 откроют в Пскове на следующей неделе

15:45, 17 июля 2021, ПАИ

На следующей неделе в Пскове откроется ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Пункт вакцинации от COVID-19 появится в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Напомним, 13 июля в Псковской области открылись два пункта вакцинации от коронавируса: на базе детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках и в Ледовом дворце в Пскове.