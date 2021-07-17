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Культура

XX Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» пройдёт дистанционно

XX Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» традиционно пройдёт с 26 по 31 июля, но дистанционно по причине санитарных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Организаторы фестиваля – сотрудники областного Дома детства и юношества «Радуга», администрация Псковской области, государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» – завершают подготовку к встрече онлайн с давними друзьями и новыми участниками.

Ежегодный фестиваль «Псковские жемчужины», призванный популяризировать лучшие образцы традиционной культуры народов России, неизменно вызывает большой интерес у фольклорных ансамблей и солистов-вокалистов. Его целевая аудитория – учащиеся различных образовательных учреждений в возрасте 10-25 лет. Участие в фестивале крайне важно и для совершенствования профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. Вместе со своими подопечными педагоги постигают особенности музыкально-стилевых и образно-поэтических особенностей жанров детского фольклора, обмениваются опытом работы, делятся репертуаром с коллегами.

Важнейшая составляющая «Псковских жемчужин» – конкурс, который проводится в семи номинациях: «Солист-вокалист», «Сказитель», «Мастер золотые руки», «Реконструктор», «Солист-танцор», «Исследовательская деятельность», «Солист-музыкант».

Победители и призёры фестиваля 2021 года будут включены в реестр государственного информационного ресурса, администратором которого является фонд «Талант и успех», управляющий образовательным центром «Сириус». Это означает, что у одарённых детей появятся высокопрофессиональные кураторы, знающие кратчайший путь к успеху.

 

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