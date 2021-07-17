Стали известны регионы с самым низким уровнем продолжительности жизни в стране

17:40, 17 июля 2021, ПАИ

В НАО и Чечне самый низкий уровень продолжительности жизни среди регионов страны, передаёт ТАСС со ссылкой на Росстат. Справедливости ради стоит отметить, что в «ковидном» 2020 году продолжительность жизни снизилась во всех регионах, кроме Севастополя.

По данным Росстата, продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5 % (на 3,8 года), в Ненецком АО – на 3,8 % (на 2,8 года). Третье место по снижению заняла Липецкая область – на 3,7 % (на 2,8 года). При этом самая высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии (почти 81,5 года), в Дагестане (76,4 года), в Москве (76,2 года).