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Общество

Стали известны регионы с самым низким уровнем продолжительности жизни в стране

В НАО и Чечне самый низкий уровень продолжительности жизни среди регионов страны, передаёт ТАСС со ссылкой на Росстат. Справедливости ради стоит отметить, что в «ковидном» 2020 году продолжительность жизни снизилась во всех регионах, кроме Севастополя.

По данным Росстата, продолжительность жизни в Чечне снизилась на 5 % (на 3,8 года), в Ненецком АО – на 3,8 % (на 2,8 года). Третье место по снижению заняла Липецкая область – на 3,7 % (на 2,8 года). При этом самая высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии (почти 81,5 года), в Дагестане (76,4 года), в Москве (76,2 года).

 

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