В Кунье полицейские проверяют факт порчи хвойных насаждений на улице Новой

19:03, 14 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявили публикацию о порче имущества – о повреждении хвойных зелёных насаждений на улице Новой в посёлке Кунья, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На данный момент в отделение полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» заявлений по этому поводу не поступало. Правоохранители начали проверку в инициативном порядке.

Ранее неизвестные в Локне разнесли территорию ТОС «Вдохновение». Позднее в отношении виновников – 16-летних подростков – завели уголовное дело.