В Кунье полицейские проверяют факт порчи хвойных насаждений на улице Новой
Сотрудники УМВД России по Псковской области в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявили публикацию о порче имущества – о повреждении хвойных зелёных насаждений на улице Новой в посёлке Кунья, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На данный момент в отделение полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» заявлений по этому поводу не поступало. Правоохранители начали проверку в инициативном порядке.
Ранее неизвестные в Локне разнесли территорию ТОС «Вдохновение». Позднее в отношении виновников – 16-летних подростков – завели уголовное дело.
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