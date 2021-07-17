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Происшествия

Девушка пострадала в ДТП с мотоциклом в Невельском районе

  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • ДТП с участием мотоцикла в Невельском районе
    Фото: Газета «Невельский вестник»

Один человек пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Невельском районе, сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».

Авария произошла 17 июля в деревне Дубище на трассе 122.

Девушка на мотоцикле BMW, совершая поворот на перекрёстке, не справилась с управлением и упала с мотоцикла. В результате падения она получила травмы различной степени тяжести. От госпитализации отказалась. 

На месте работают ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

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