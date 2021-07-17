Девушка пострадала в ДТП с мотоциклом в Невельском районе

19:20, 17 июля 2021, ПАИ



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»

















Один человек пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Невельском районе, сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».

Авария произошла 17 июля в деревне Дубище на трассе 122.

Девушка на мотоцикле BMW, совершая поворот на перекрёстке, не справилась с управлением и упала с мотоцикла. В результате падения она получила травмы различной степени тяжести. От госпитализации отказалась.

На месте работают ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.