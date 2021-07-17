Девушка пострадала в ДТП с мотоциклом в Невельском районе
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
-
Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
Один человек пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Невельском районе, сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».
Авария произошла 17 июля в деревне Дубище на трассе 122.
Девушка на мотоцикле BMW, совершая поворот на перекрёстке, не справилась с управлением и упала с мотоцикла. В результате падения она получила травмы различной степени тяжести. От госпитализации отказалась.
На месте работают ГИБДД, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.
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