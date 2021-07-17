К работам на улице Леона Поземского и в парке Строителей есть претензии

20:03, 17 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 17 июля, осмотрел в Пскове участки проекта реконструкции улицы Леона Поземского, чтобы проконтролировать темпы завершения работ, а также как исправлены замечания, которые подрядчику были сделаны ранее. В рабочем выезде приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Михаил Ведерников в этот раз начал осмотр с парка Строителей, где работы практически завершены. Однако, пройдя по парковой зоне, глава региона сделал целый ряд замечаний относительно качества выполнения работ. Например, Михаил Ведерников раскритиковал то, как неровно и со сколами уложена плитка, ненадёжно установлены фонари уличного освещения и другие элементы благоустройства.

Александр Братчиков в свою очередь подтвердил, что претензий к подрядчику действительно много. «Список замечаний на четыре листа. Что-то устраняют, но очень медленно. Не спешат», — отметил он и добавил, что в числе наиболее крупных замечаний — качество асфальтобетонного покрытия на некоторых участках дорожного полотна.

Пройдя парк Строителей, глава региона также проконтролировал качество работ непосредственно на улице Л. Поземского и в сквере Народовластия. После чего он обсудил с участниками рабочего выезда комплекс претензионных мер, который может быть реализован в отношении подрядчика. Губернатор поручил детально проанализировать исполнение контракта, а также определить работы, которые могут быть проведены в рамках гарантийных обязательств. «Хватит разговаривать. Это не работа за такие деньги. Надо жёстко начинать общаться в правовом поле», — заметил он. Чтобы исключить подобные ошибки в будущем, глава региона предложил более внимательно подходить к заключению контрактов, прописывая все детали, а также на начальном этапе проверять качество используемых материалов.

Кроме того, осмотрев в рамках рабочего визита пешеходный мост через Пскову, глава региона отметил, что его тоже необходимо привести в порядок. Это позволит создать единую комфортную, благоустроенную зону. В первую очередь он поручил подготовить проектную документацию для ремонта этого объекта.

Напомним, что масштабная реконструкция в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» идёт на участке улицы Леона Поземского (от улицы Герцена до Набата) с примыкающими улицами и перекрёстками с обустройством кругового движения у церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Кроме того, в рамках проекта должны быть обустроены парк Строителей и сквер Народовластия.