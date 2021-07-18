Служебную проверку по факту задержки подачи воды проведут в Пскове

10:45, 18 июля 2021, ПАИ

Служебную проверку по факту задержки подачи воды в дома жителей Пскова проведут в отношении ответственных лиц в городской администрации и руководства МП «Горводоканал». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что в процессе пробного запуска водоснабжения в Пскове в 2:35 произошла авария на магистральном водопроводе на улице Советской Армии. Большую часть ночи «Горводоканал» работал над ликвидацией последствий. Наполнение системы возобновлено в 7:40. Подача воды восстанавливается (уже появляется вода в Крестах, на улице Труда и частично на улице Юбилейной). Давление восстанавливается постепенно. В целом Псков будет подключён в течении часа, уточнил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, есть большие вопросы к тому, как руководство компании подходит к планированию. Возможные аварии нужно учитывать в графике заранее, заметил губернатор.

«Понимаю, что у нас старая и крайне изношенная сеть, и такой масштабный ремонт не может проходить идеально. Но сегодня выходной и на улице жара. Людям нужна вода. Многое можно было предусмотреть и, что самое главное, оперативно информировать людей по ситуации. Этого сделано не было. Сейчас в городе у колонок очереди, люди выгребают воду из магазинов, общепит на вынужденной паузе. Так планировать работу нельзя», – подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников сообщил, что поручил сделать перерасчёт тем гражданам, кто платит за воду по нормативу.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.