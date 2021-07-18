Сбившую детей на переходе в Москве девушку отправили под домашний арест

16:39, 18 июля 2021, ПАИ

До 15 сентября суд отправил под домашний арест девушку-водителя, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, один из которых скончался, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. 18-летняя студентка за рулём автомобиля Mazda на пешеходном переходе не уступила дорогу трём детям и сбила их.

17 июля пятилетний мальчик скончался в больнице от полученных травм. У него диагностировали перелом основания черепа. Позднее в тот же день стало известно о смерти второго пострадавшего – четырёхлетнего мальчика. Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии, с ней работают врачи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).