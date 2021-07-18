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Культура

Музей-заповедник «Михайловское» получил в дар пять работ петербургского художника Евгения Конькова

Пять работ известного петербургского художника Евгения Конькова получил в дар Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.  

«Мастер передал в музейные фонды печатную графику — листы из циклов иллюстраций к «Сказке о попе и работнике его Балде», «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказке о золотом петушке», выполненных в разные десятилетия ХХ века, в разные периоды своего творчества. В своё время эти произведения достаточно активно экспонировались, часть из них находится в собрании музея сказок в немецком Бад-Эйнхаузене, в Государственном музее-заповеднике «Болдино». Ведь эти сказки Пушкин написал именно в нижегородском имении», – рассказала представитель пресс-службы учреждения Лидия Токарева.

Работы Евгения Конькова находятся в собраниях многих отечественных музеев, в том числе в Русском музее, в Эрмитаже, в музее истории Петербурга, в картинных галереях Москвы, Новосибирска, Красноярска, Норильска, а также в государственных в частных коллекциях в Ватикане, Германии, Италии, США, Франции, ЮАР.

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